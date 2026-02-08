Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260208 - 0171 Frankfurt - Sachsenhausen: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0167

Frankfurt (ots)

(bo) Die seit gestern Abend (7. Februar 2026) vermisste 71-jährige Dagmar B. konnte soeben angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird somit zurückgenommen.

