Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260208 - 0173 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisste Person

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt (ots)

(bo) Seit dem heutigen Tag (8. Februar 2026) wird die 13-jährige Lara S. vermisst. Die Jugendliche verließ heute Morgen gegen 10:40 Uhr ihre Wohnung im Nonnenpfad in Frankfurt-Sachsenhausen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die Vermisste möglicherweise im Raum Stuttgart aufhalten könnte, bzw. sich zumindest zeitweise dort aufgehalten hat.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 162cm groß, hat blonde Haare und ist mutmaßlich mit einer schwarzen Wellensteyn-Jacke, einer blauen Jeanshose und weißen Nike-Schuhen mit hellblauen Applikationen bekleidet und trägt eine Zahnspange

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Lara S. geben können werden gebeten, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell