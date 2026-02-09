Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260226 - 0175 Frankfurt - Innenstadt: Räuber ausgeraubt - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen in der Nacht von Samstag (07. Februar 2026) auf Sonntag (08. Februar 2026) einen Mann fest, der nach aktuellen Erkenntnissen zuvor zunächst einen versuchten und dann einen vollendeten Raub begangen hatte und anschließend angab, ebenfalls Opfer eines Raubdeliktes geworden zu sein.

Der 29-Jährige betrat zunächst am Samstag gegen 17:40 Uhr ein Geschäft in der Straße "am Salzhaus". Dort forderte er unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Nachdem das Öffnen der dortigen Kasse misslang flüchtete er. Um 18:15 Uhr erbeutete er mit der gleichen Tatbegehungsweise einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag in einem Hotel in der Kaiserstraße. Polizeibeamten gelang die Identifizierung des Beschuldigten, zunächst konnte er jedoch im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden.

Hilfe bei der Festnahme erhielten die Beamten letztendlich von dem Beschuldigten selbst, dieser meldete sich gegen 01:50 Uhr nachts aus dem Bahnhofsviertel, weil er eine Anzeige wegen Raubes zu seinem Nachteil stellen wollte.

Die Anzeige wurde aufgenommen, allerdings musste er die Beamten aufgrund seiner vorherigen Raubstrafteten begleiten und wurde zwecks richterlicher Vorführung in Polizeigewahrsam genommen.

