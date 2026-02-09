PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260209 - 0178 Frankfurt - Nieder-Eschbach: Versuchter schwerer Diebstahl von medizinischem Cannabis

Frankfurt (ots)

(la) Am gestrigen Sonntag (08. Februar 2026), brachen unbekannte Täter in eine Apotheke in der Berner Straße ein und versuchten medizinisches Cannabis zu entwenden.

Gegen 04:00 Uhr brachen die unbekannten Täter über ein Fenster in die Apotheke ein und begaben sich in den dortigen Lagerraum. Die Tatverdächtigen befüllten mehrere Müllsäcke mit medizinischem Cannabis und flüchteten in Richtung Züricher Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört, weshalb mehrere Müllsäcke mit medizinischem Cannabis in Tatortnähe aufgefunden und sichergestellt werden konnten.

Ob neben dem aufgefundenen Stehlgut weitere Gegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:03

    POL-F: 260226 - 0175 Frankfurt - Innenstadt: Räuber ausgeraubt - Festnahme

    Frankfurt (ots) - (ha) Polizisten nahmen in der Nacht von Samstag (07. Februar 2026) auf Sonntag (08. Februar 2026) einen Mann fest, der nach aktuellen Erkenntnissen zuvor zunächst einen versuchten und dann einen vollendeten Raub begangen hatte und anschließend angab, ebenfalls Opfer eines Raubdeliktes geworden zu sein. Der 29-Jährige betrat zunächst am Samstag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren