POL-F: 260209 - 0178 Frankfurt - Nieder-Eschbach: Versuchter schwerer Diebstahl von medizinischem Cannabis

Frankfurt (ots)

(la) Am gestrigen Sonntag (08. Februar 2026), brachen unbekannte Täter in eine Apotheke in der Berner Straße ein und versuchten medizinisches Cannabis zu entwenden.

Gegen 04:00 Uhr brachen die unbekannten Täter über ein Fenster in die Apotheke ein und begaben sich in den dortigen Lagerraum. Die Tatverdächtigen befüllten mehrere Müllsäcke mit medizinischem Cannabis und flüchteten in Richtung Züricher Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört, weshalb mehrere Müllsäcke mit medizinischem Cannabis in Tatortnähe aufgefunden und sichergestellt werden konnten.

Ob neben dem aufgefundenen Stehlgut weitere Gegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

