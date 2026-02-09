Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260209 - 0180 Frankfurt-Bockenheim: Öffentlichkeitswirksame Festnahme mit starken Kräften nach schwerem Raub und gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(bo) Am Samstagabend (7. Februar 2026) gegen 22:50 Uhr meldeten Zeugen zunächst eine Körperverletzung an der U-Bahnhaltestelle Bockenheimer Warte, bei der mehrere Personen auf eine Person einschlagen sollen. Danach seien die Personen in Richtung Bockenheimer Warte geflüchtet.

Durch sofort entsandte Streifen konnte vor Ort zunächst niemand mehr angetroffen werden. Kurze Zeit später konnte der 27-jährige Geschädigte an der Konstablerwache angetroffen und befragt werden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Er konnte im Rahmen seiner Vernehmung einen 25-Jährigen namentlich benennen und gab an, dass dieser ihm Bargeld im unteren dreistelligen Bereich geraubt habe.

Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung am Westbahnhof festgestellt werden. Der 25-Jährige wurde zweifelsfrei als Täter identifiziert und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern an.

