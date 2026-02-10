Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260210 - 0182 Frankfurt - Flughafen: Aggressiver Dieb verletzt Polizeibeamten leicht

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 25-jähriger Mann verletzte am gestrigen späten Montagabend (09. Februar 2026) einen Polizisten, nachdem er zuvor Lebensmittel aus einem Kiosk gestohlen und sich aggressiv gegenüber Mitarbeitenden verhalten hatte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22:10 Uhr an einem Kiosk im Terminal 1. Eine dortige Verkäuferin sprach den Beschuldigten nach aktuellen Erkenntnissen an, nachdem sie beobachtet hatte, wie er diverse Lebensmittel entwendet hatte. Als er daraufhin zu flüchten versuchte, stoppten ihn dortige Sicherheitsmitarbeiter. Es kam zu einem verbalen Disput, in Folge dessen der Beschuldigte sich aggressiv gegenüber den Mitarbeitern verhielt und sich bedrohlich vor ihnen aufbaute.

Eine zufällig vorbeikommende Reisegruppe wurde auf den Vorfall aufmerksam. Ein Polizist der Frankfurter Polizei und ein Polizist der Bundespolizei gaben sich als solche zu erkennen und wollten den Mann kontrollieren. Dieser lief jedoch auf die beiden zu und versuchte sie wegzudrängen, was allerdings misslang.

Die Beamten brachten ihn zu Boden und nahmen ihn vor Ort fest, dabei verletzte sich ein Polizeibeamter leicht an der Hand.

Der Beschuldigte muss sich jetzt für sein Verhalten verantworten.

