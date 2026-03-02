Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer in Brake auf der B212 +++ eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 27-jähriger Fahrradfahrer aus Brake bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 in Brake am Sonntag, 1. März 2026, gegen 12:30 Uhr, zu.

Ein 58-jähriger VW-Fahrer aus Brake übersah einen 27-jährigen Fahrradfahrer aus Brake beim Abbiegen auf der Bundesstraße 212 in Höhe des Kreuzungsbereiches zur Hammelwarder Straße. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem bevorrechtigten Fahrradfahrer und dem Pkw VW.

Der 27-jährige Fahrradfahrer zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu.

Insgesamt entstanden Sachschäden in Höhe von rund 600 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell