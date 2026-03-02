Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis auf der Bundesstraße 75 in Richtung Bremen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 1. März 2026, gegen 21:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen VW auf der Bundesstraße 75 bei Delmenhorst in Fahrtrichtung Bremen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige VW-Fahrer aus Bremen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Beamten untersagten in der Folge die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den 34-Jährigen ein.

