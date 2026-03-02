PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis auf der Bundesstraße 75 in Richtung Bremen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 1. März 2026, gegen 21:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen VW auf der Bundesstraße 75 bei Delmenhorst in Fahrtrichtung Bremen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige VW-Fahrer aus Bremen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Beamten untersagten in der Folge die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den 34-Jährigen ein.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 09:07

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung an Pkw in Hude +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen zerstachen am Samstag, 28. Februar 2026, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr, die Reifen eines geparkten Renault Kleinwagens in der Vielstedter Straße in Hude und schlugen mehrere Scheiben des Pkw ein. Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 08:48

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus Zigarettenautomat +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Samstag, 28. Februar 2026, circa 22:00 Uhr, bis Sonntag, 1. März 2026, circa 12:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten in der Elsa-Brandström-Straße in Delmenhorst auf und entwendeten den Automateninhalt. Der entstandene Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Die Polizei Delmenhorst nahm die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren