Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis auf der Bundesstraße 75 in Richtung Bremen
Delmenhorst (ots)
Am Sonntag, 1. März 2026, gegen 21:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen VW auf der Bundesstraße 75 bei Delmenhorst in Fahrtrichtung Bremen.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige VW-Fahrer aus Bremen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.
Die Beamten untersagten in der Folge die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den 34-Jährigen ein.
