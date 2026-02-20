Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei zieht Bilanz nach Einsatz rund um die NATO-Veranstaltung in Hannover

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 19.02.2026, war die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften rund um das Alte Rathaus in der Innenstadt von Hannover im Dienst, um die dortige Veranstaltung der NATO-Übung "Steadfast Dart 2026" zu schützen. Trotz der umfangreichen Sicherheitsanforderungen an den Einsatz hat die Polizei ihn erfolgreich bewältigt und zieht eine positive Bilanz.

Der Einsatz begann bereits in den frühen Morgenstunden mit Aufbau- und Absicherungsmaßnahmen rund um das Alte Rathaus und endete am späten Abend mit der Abreise der Gäste. Ziel des Einsatzes war es, die Veranstaltung sowie die Anwesenden umfassend zu schützen und einen sicheren und störungsfreien Ablauf zu gewährleisten. Entlang erarbeiteter Konzepte wurde sich auf verschiedene Szenarien vorbereitet und ein breites Portfolio an Möglichkeiten zum Schutz der Teilnehmenden bereitgestellt.

Beteiligt waren verschiedenste Organisationseinheiten der Polizeidirektion Hannover sowie der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen; die Polizei arbeitete zudem in enger Abstimmung mit der Bundeswehr zusammen. Im Umfeld des Veranstaltungsortes wurden hierfür temporäre Sicherungsbereiche eingerichtet, zu denen unter anderem Zugangsbeschränkungen und verkehrslenkende Sperrmaßnahmen gehörten. Auch wenn diese zu Einschränkungen bei Anliegenden und Bürgerinnen und Bürgern führte, waren diese Maßnahmen doch unumgänglich, um die Sicherheit aller zu gewährleisten.

Darüber hinaus begleitete und schützte die Polizei das Versammlungsgeschehen, welches sowohl im Kontext der NATO-Übung als auch losgelöst davon stattfand.

"Die mehrwöchige Planung des polizeilichen Einsatzes stellte unter vielerlei Gesichtspunkten eine besondere Herausforderung dar. Neben den üblichen, aufwendigen Sicherheitsanforderungen bei derartigen Veranstaltungen erforderte insbesondere die temporär abstrakt erhöhte Gefahr durch Spionage oder hybride Bedrohungen die Anwendung neuartiger und spezieller polizeilicher Taktiken und Einsatzmittel", bilanziert der Einsatzleiter für den Einsatzabschnitt Hannover, Polizeidirektor Tobias Giesbert.

Die Veranstaltung in Hannover war Teil der NATO-Übung Steadfast Dart 2026, welche die Polizei Niedersachsen unter der Gesamtleitung der Polizeidirektion Lüneburg noch bis Ende März begleitet. Auf dem Truppenübungsplatz Bergen (Landkreis Celle) findet ein wesentlicher Teil des Manövers statt. Die Polizei sorgt im Rahmen der NATO-Übung unter anderem für die Sicherheit der Bevölkerung und für geordnete Verkehrsabläufe. /ms, os

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell