Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mitte: Zeugenaufruf nach Pfefferspray-Vorfall in der U-Bahn-Station "Kröpcke"

Hannover (ots)

Ein unbekannter Jugendlicher oder Heranwachsender hat am Mittwochabend, 18.02.2026, in der U-Bahn-Station "Kröpcke" wahllos Pfefferspray versprüht und dabei mehrere Passanten verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, und bittet die Verletzten, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte machten Passanten gegen 19:10 Uhr eine Streifenbesatzung im Oberflächenbereich auf den Vorfall am Gleis in Fahrtrichtung Nordhafen (Linie 6) aufmerksam. Beim Betreten der Station nahmen die Einsatzkräfte sofort deutlichen Reizgasgeruch wahr. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Jugendlicher bzw. Heranwachsender aus einer Gruppe heraus Reizgas in die Luft sprühte. Vor Ort klagten mehrere Personen über Husten und tränende Augen. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Stadtbahnverkehr blieb von dem Vorfall unbeeinträchtigt und es mussten keine Gleissperrungen veranlasst werden.

Die Polizei Hannover ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Da die Identität des Täters sowie die genaue Anzahl der verletzten Personen bislang ungeklärt sind, bittet das Polizeikommissariat Hannover-Mitte die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Jugendlichen oder Heranwachsenden geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-2820 zu melden. Ebenso bittet die Polizei alle Personen, die durch das Reizgas Symptome erlitten haben, sich zwecks Sachverhaltsaufklärung mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. /nash, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell