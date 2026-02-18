Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrshinweise: Zwei Fußballbegegnungen im Stadtbereich von Hannover am Sonntag

Hannover (ots)

Am kommenden Sonntag, 22.02.2026, finden gleich zwei Fußballspiele in Hannover statt. Die Polizei rechnet mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen sowie temporären Verkehrsbeeinträchtigungen und empfiehlt längere Reisezeiten einzuplanen oder auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen.

Gegen 13:30 Uhr treffen die Zweitligisten Hannover 96 und SG Dynamo Dresden im Stadion am Maschsee aufeinander. Zeitgleich findet ein Regionalliga-Spiel zwischen Hannover 96 II und dem SV Meppen im Eilenriedestadion statt. Sowohl vor als auch nach den Spielen kann es zu verkehrsleitenden Maßnahmen der Polizei kommen. Durch die hohe Anzahl an erwarteten Stadionbesuchenden ist besonders entlang der zentralen Anfahrtsrouten im stadionnahen Innenstadtbereich mit Wartezeiten zu rechnen.

Die Polizei Hannover bittet Besucherinnen und Besucher beider Veranstaltungen, nach Möglichkeit auf die Anreise mit dem eigenen Pkw zu verzichten und stattdessen den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Parkflächen in Stadionnähe stehen im Bereich des Schützenplatzes in eingeschränkter Zahl zur Verfügung. Alternativ können Park-and-Ride-Angebote außerhalb des Stadtzentrums genutzt werden. Aufgrund der erwarteten Verkehrsdichte wird empfohlen, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen.

Aktuelle Verkehrsinformationen sind unter www.vmz-niedersachsen.de sowie über die Navigations-App NUNAV abrufbar.

Die Polizeidirektion Hannover plant für das Fußballspiel rund um das Stadion den Einsatz einer Drohne zur Luftbildaufnahme. Dieses Einsatzmittel dient der Gesamteinsatzführung dazu, einen Überblick über komplexe Abläufe im Umfeld der Stadionbesucher zu gewinnen und gegebenenfalls potenzielle Konflikte aus der Luft zeitnah zu erkennen, um Störungen oder Straftaten durch gezielte polizeiliche Maßnahmen zeitnah zu verhindern. Personenbezogene Daten werden, sofern keine rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, nicht erhoben oder gespeichert.

Zudem wird die Polizei mit Einsatzkräften rund um die Spielorte und im Stadtgebiet präsent sein, um Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und einen sicheren sowie möglichst reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen zu unterstützen./ pol, trim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell