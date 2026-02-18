Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bemerode: Zeugenaufruf zu entwendetem VW Multivan wird zurückgenommen

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover nimmt den Zeugenaufruf zu dem in der Nacht vom 04.02.2026 auf den 05.02.2026 im Jakobskamp entwendeten grauen VW T6 Multivan zurück und bedankt sich für die eingegangenen Hinweise.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ergeben sich derzeit keine weiteren Fahndungsansätze im öffentlichen Raum.

Die im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung eingegangenen Hinweise wurden geprüft. Weitere Erkenntnisse, die eine Fortführung des Zeugenaufrufs erforderlich machen, liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Die Ursprungsmeldung ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6211232

