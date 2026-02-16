Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: Polizeibeamter außer Dienst beobachtet Sachbeschädigung vor Dienststelle und stellt Tatverdächtigen

Hannover (ots)

Ein Polizeivollzugsbeamter hat am Sonntagabend, 15.02.2026, in seiner Freizeit beobachtet, wie ein 20-Jähriger einen Post-Verteilerkasten vor der Polizeidienststelle Hannover-Südstadt mit einem Schriftzug beschmierte. Der Beamte stellte den Tatverdächtigen noch vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt befand sich ein 35 Jahre alter Polizeioberkommissar einer anderen Dienststelle am Sonntagabend gegen 22:05 Uhr privat und außer Dienst im Bereich des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt. Dabei bemerkte er zufällig, wie ein 20-jähriger Hannoveraner einen vor dem Gebäude befindlichen Post-Verteilerkasten mit dem Schriftzug "ACAB" beschmierte. Der 35-Jährige entschloss sich daraufhin, einzuschreiten, gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und brachte den Tatverdächtigen in das Dienstgebäude. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen fanden Einsatzkräfte das mutmaßliche Tatwerkzeug und beschlagnahmten es.

Das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 20-Jährigen eingeleitet. /trim, nash

