POL-H: Empelde: Weißer Toyota entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Hannover (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden, 13.02.2026, ist ein weißer Toyota RAV4 in Ronnenberg entwendet worden. Die Polizei erhofft sich von der Veröffentlichung von Fotos des geklauten Wagens Hinweise, die zum Auffinden des Fahrzeugs und zur Identifizierung der noch unbekannten Autodiebe führen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz im Zentralen Kriminaldienst Hannover parkte der 60-jährige Fahrzeughalter am 12.02.2026, gegen Abend seinen Toyota in der Nähe seiner Wohnanschrift in der Karl-Serbent-Straße in Empelde. Am nächsten Morgen stellte er den Diebstahl fest. Bislang erfolgte Ermittlungen ergaben, dass der Pkw gegen 04:40 Uhr bewegt wurde, sodass der Tatzeitpunkt genau eingegrenzt werden kann. Es liegen weitere Hinweise vor, dass das Fahrzeug in Richtung Süd-Osten bewegt worden sein könnte. Dort verliert sich bislang die Spur.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen SUV der Marke Toyota. Auffällig an dem Fahrzeug ist ein "Beatles"-Aufkleber auf der rechten Heckseite. Der Fahrzeugwert wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Kfz-Diebstahls eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den noch unbekannten Tätern oder dem aktuellen Abstellort des Fahrzeuges machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 5555 zu melden./ pol, ms

