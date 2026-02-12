Polizeidirektion Hannover

POL-H: Karneval und Demonstrationen in Hannover: Polizei rechnet am Samstag mit Verkehrsbeeinträchtigungen

Hannover (ots)

Am kommenden Samstag, 14.02.2026, verwandelt sich die Hannoveraner Innenstadt in eine hochfrequentierte Veranstaltungszone, was zu weitreichenden Einschränkungen führen wird. Neben dem traditionellen Karnevalsumzug prägen zahlreiche Versammlungen sowie ein Fußballspiel der 3. Liga das Stadtbild. Die Polizeidirektion Hannover begleitet das Geschehen, um die Sicherheit und einen friedlichen Verlauf zu ermöglichen, weist jedoch bereits vorab auf erhebliche Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sowie bei den öffentlichen Verkehrsmitteln hin.

Das Versammlungsgeschehen beginnt bereits am Vormittag am Goseriedeplatz, wo das Freizeitheim Linden zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr die Tanzdemonstration "One Billion Rising" gegen Gewalt an Frauen mit rund 300 Teilnehmenden durchführt.

Das närrische Treiben des Karnevalsumzugs startet offiziell um 13:11 Uhr. Rund 1.000 Aktive, sechs Festwagen und drei Musikzüge ziehen durch das Zentrum, wobei die Veranstalter mit einem Publikum im hohen fünfstelligen Bereich rechnen. Der Festzug startet in der Karmarschstraße und führt über den Marktplatz, die Knochenhauerstraße, den Marstall und die Schmiedestraße. Nach Stationen an der Osterstraße und dem Platz der Weltausstellung erreicht der Tross über die Georgstraße den Kröpcke, bevor die Veranstaltung gegen 17:00 Uhr am Brauhaus Ernst-August ausklingt.

Zeitgleich finden im gesamten Innenstadtbereich und am Maschsee diverse politische Kundgebungen statt. Ab 12:00 Uhr kommt das "Forum der Iraner" auf dem Steintorplatz zusammen, gefolgt von der Aktion "Hände weg von Venezuela!", die dort um 15:00 Uhr beginnt. Am Maschsee-Nordufer findet zudem zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr eine Kundgebung zur Lage der kurdischen Bevölkerung in Rojava statt. Zu dieser Versammlung, die Menschenrechtsverletzungen und die humanitäre Versorgung thematisiert, werden rund 1.000 Teilnehmende erwartet. Auch im Bereich der Schillerstraße ist ab 14:30 Uhr mit der Versammlung "Christliche Werte" eine weitere Aktion angezeigt. Zusätzlich bewegt sich ab 14:45 Uhr ein Aufzug zum Thema "Frieden in Nahost" durch die City, während die "Activists for the Victims" ab 15:00 Uhr eine Mahnwache auf der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade am Kröpcke halten.

Ergänzt wird das Versammlungsgeschehen durch den Profifußball: Um 14:00 Uhr empfängt der TSV Havelse den TSV 1860 München im Eilenriedestadion, was insbesondere im Bereich der Clausewitzstraße für zusätzlichen Anreiseverkehr sorgen wird.

Hinweis auf Verkehrsbeeinträchtigungen und Parkverbote

Umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen im Rahmen des Karnevals erfordern bereits ab 08:00 Uhr die Räumung zahlreicher Parkflächen in der Karmarschstraße, am Hanns-Lilje-Platz sowie in der Schmiede-, Culemann- und Knochenhauerstraße. Auch der Rudolf-Hillebrecht-Platz steht ausschließlich Logistikfahrzeugen zur Verfügung; widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden konsequent abgeschleppt. Die Culemannstraße wird für die Aufstellung der Wagenkolonne bereits ab 09:30 Uhr komplett gesperrt.

Der öffentliche Nahverkehr ist ebenfalls betroffen: Die Buslinie 120 endet von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr vorzeitig am Waterlooplatz, und die Durchfahrt am Kröpcke bleibt bis etwa 15:00 Uhr unterbrochen. Um Staus und Stress zu vermeiden, rät die Polizei dringend dazu, auf den privaten Pkw zu verzichten und stattdessen die Stadtbahnen oder die Park-and-Ride-Möglichkeiten am Stadtrand zu nutzen. /nash, ms

