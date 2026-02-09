Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Oldtimer-Geländewagen entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In der Nacht vom 07.02.2026 auf den 08.02.2026 ist ein Oldtimer-Geländewagen der Marke Steyr-Puch (ältere Daimler-Benz G-Klasse) in Laatzen entwendet worden. Die Polizei Hannover sucht nun mit einem Beispielfoto nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat, den noch unbekannten Tätern oder dem Verbleib machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz im Zentralen Kriminaldienst Hannover parkte der 56-jährige Fahrzeughalter den Geländewagen am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, in der Wülferoder Straße in Laatzen, nahe der Marktstraße, am Fahrbahnrand. Am Sonntagmittag, gegen 13:20 Uhr, stellt der 56-Jährige fest, dass sein Geländewagen entwendet wurde.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Oldtimer aus dem Jahr 1981 der Marke Steyr-Puch in dem Fabrikat 280 GE. Der Geländewagen hat eine auffällige blass-gelbe Farbe.

Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Kfz-Diebstahls eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den noch unbekannten Tätern oder dem aktuellen Abstellort des Fahrzeuges machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 5555 zu melden./ pol, ms

