Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tankstellenüberfall gescheitert: Couragierter Betreiber vertreibt Duo mit Holzlatte

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Am Dienstagmorgen, 03.02.2026, haben zwei bewaffnete Täter versucht, eine Tankstelle in der Vahrenwalder Straße in Hannover zu überfallen. Sie wurden jedoch vom Betreiber mit einer Holzlatte vertrieben und kurz darauf von der Polizei festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover betraten zwei mit Messern bewaffnete Täter die Verkaufsräume einer Tankstelle in der Vahrenwalder Straße gegen 07:10 Uhr und wollten sie überfallen. Die Situation nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als der 54 Jahre alte Tankstellenbetreiber geistesgegenwärtig eine Holzlatte unter seinem Tresen hervorhob. Angesichts dieser Gegenwehr ergriffen die beiden Eindringlinge ohne Beute die Flucht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten Polizeibeamte den 18-jährigen mutmaßlichen Täter im Nahbereich des Tatortes. Trotz seines Fluchtversuches nahmen die Einsatzkräfte ihn fest. Nur wenig später wurde auch sein 16-jähriger Komplize vorläufig festgenommen.

Auf Basis der Festnahmen vollstreckte die Polizei umgehend Durchsuchungsbeschlüsse an den Wohnanschriften der beiden Männer. Hierbei stellten die Beamten weiteres Beweismaterial sicher.

In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der 16-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Für den 18-Jährigen hingegen beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft. Ein Haftrichter ordnete diese am 04.02.2026 an, woraufhin der Mann in eine Jugendanstalt kam.

Die Ermittler prüfen derzeit Zusammenhänge zu weiteren Raubüberfällen. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass das Duo für mehrere Tankstellenüberfälle in der jüngeren Vergangenheit verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wichtiger Hinweis der Polizei: Sicherheit geht vor

Obwohl der Tankstellenbetreiber in dieser Situation erfolgreich interveniert hat, mahnt die Polizei zur Vorsicht. Das Handeln des 54-Jährigen zeugt von erheblicher Zivilcourage, birgt jedoch extreme Risiken.

Grundsätzlich gilt: Setzen Sie niemals Ihr Leben oder Ihre Gesundheit aufs Spiel, um Sachwerte zu schützen. Widerstand gegen bewaffnete Täter kann unvorhersehbare Eskalationen auslösen. Die Polizei rät dringend dazu, den Forderungen von Tätern zunächst nachzukommen, sich Tätermerkmale einzuprägen und schnellstmöglich den Notruf 110 zu wählen.

Helfen, ohne den Helden zu spielen:

Zivilcourage bedeutet, hinzusehen und Hilfe zu organisieren, ohne sich selbst in Lebensgefahr zu bringen. Weiterführende Informationen und Verhaltenstipps, wie Sie in Gefahrensituationen richtig reagieren, finden Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/zivilcourage/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell