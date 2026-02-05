Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Nach Polizeieinsatz kollabierter Mann im Krankenhaus verstorben

Hannover (ots)

Der 33-Jährige, der am 02.02.2026 im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz einen Krampfanfall erlitt und bewusstlos wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6209781), ist am Mittwoch, 04.02.2026, im Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen dauern an. Sie werden durch den Zentralen Kriminaldienst Hannover geführt. In diesem Zusammenhang wurde zur weiteren Aufklärung der Todesumstände eine Obduktion angeordnet. /ms, pol

