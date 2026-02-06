Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrshinweise: Fußball- und Eishockeyspiel am Sonntag in Hannover

Hannover (ots)

Am Sonntag, 08.02.2026, ist im Stadtgebiet Hannover aufgrund zweier Sportveranstaltungen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und temporären Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Betroffen sind insbesondere der Bereich rund um das Fußballstadion sowie das Eisstadion am Pferdeturm.

Um 13:30 Uhr empfängt Hannover 96 den Verein Holstein Kiel zu einer Begegnung der 2. Fußball-Bundesliga. Die Polizei rechnet mit einer hohen Zahl von Stadionbesuchenden und einem entsprechend erhöhten Verkehrsaufkommen rund um das Stadion. Entlang zentraler Anfahrtsrouten wie der Lavesallee, Hildesheimer Straße, Marienstraße, dem Schiffgraben, dem Friedrichswall sowie dem Leibnizufer kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Im direkten Umfeld der Stadions sind zudem zeitweise Straßensperrungen oder kurzfristige Umleitungen möglich.

Am Abend findet im Eisstadion am Pferdeturm ein weiteres Sportereignis statt. In der Oberliga Nord treffen der EC Hannover Indians und die Hannover Scorpions aufeinander. Auch im Bereich des Pferdeturms ist daher mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Die Polizei bittet Besucherinnen und Besucher beider Veranstaltungen, nach Möglichkeit auf die Anreise mit dem eigenen Pkw zu verzichten und stattdessen den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Die Parkflächen in Stadionnähe stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Alternativ können Park-and-Ride-Angebote außerhalb des Stadtzentrums genutzt werden. Aufgrund der erwarteten Verkehrsdichte wird empfohlen, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen.

Aktuelle Verkehrsinformationen sind unter www.vmz-niedersachsen.de sowie über die Navigations-App NUNAV abrufbar.

Die Polizeidirektion Hannover beabsichtigt für das Fußballspiel, rund um das Fußballstadion, den Einsatz einer Drohne für die Aufnahme von Bildern aus der Luft. Dieses Einsatzmittel ist geeignet der Gesamteinsatzführung einen Überblick über komplexe Geschehen im Kontext der Stadionbesuchenden zu verschaffen und ggf. potenzielle Konflikte aus der Luft zeitnah zu erkennen, um ggf. Störungen oder Straftaten durch ausgewählte polizeiliche Maßnahmen schnellstmöglich zu verhindern. Personenbezogene Daten, soweit keine rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, werden nicht erhoben und nicht gespeichert.

Die Polizei wird darüber hinaus mit Einsatzkräften rund um die Spielorte und im Stadtgebiet präsent sein, um Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und einen sicheren sowie möglichst reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen zu unterstützen. /ms, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell