POL-H: Hannover-Bemerode: VW Multivan entwendet - Wer kann Hinweise geben?

In der Nacht von Mittwoch, 04.02.2026, auf Donnerstag, 05.02.2026 ist ein grauer VW Multivan im Bereich Hannover-Bemerode entwendet worden. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder der Tat geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe KfZ im Zentralen Kriminaldienst Hannover stellte der 59-jährige Pkw-Halter sein Fahrzeug am Mittwochabend im Jakobskamp ab. Am nächsten Morgen stellte er gegen 08:45 Uhr den Diebstahl seines Fahrzeugs fest. Bisher eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw führten nicht zum Auffinden.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen VW T6 Multivan Trendliner. Auffällig an dem Fahrzeug ist eine Markise auf der Beifahrerseite. Der Wert des Fahrzeugs beträgt ca. 30.000 Euro.

Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Kfz-Diebstahls eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den noch unbekannten Tätern oder dem aktuellen Abstellort des Fahrzeuges machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 5555 zu melden./ pol, ms

