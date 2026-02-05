Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mittelfeld: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall und Flucht - Polizei sucht Zeugen!

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 04.02.2026, hat sich im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld ein Verkehrsunfall nach einer vorangegangenen Verfolgungsfahrt ereignet, bei dem die unbekannten Insassen eines entwendeten Pkw flüchteten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover bemerkte gegen 19:40 Uhr eine Streifenwagenbesatzung, die zur Verkehrsüberwachung in der Straße "Vor der Seelhorst" postiert war, einen Citroen C3. Dieser passierte die Kreuzung zur Garkenburgstraße bei Rotlicht und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Fahrzeugführer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale sowie das eingeschaltete Blaulicht der Polizei.

Das flüchtige Fahrzeug fuhr über die Spittastraße und Kolumbusstraße bis zur Einmündung in die Thaerstraße. Beim Rechtsabbiegen verlor der unbekannte Fahrer auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über das Auto. Der Citroen kam nach links ab und prallte gegen einen geparkten VW Polo einer 21-jährigen Frau. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß sprangen drei Personen aus dem Wagen und flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich konnten sie nicht gefasst werden.

Ermittlungen der Polizei brachten kurz darauf ans Licht, dass der Citroen innerhalb der letzten Woche aus einer Garage entwendet worden war. Die Polizei hat entsprechende Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Insassen oder zum Diebstahl des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, ms

