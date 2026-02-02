Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hemmingen: 85-Jähriger bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Samstagmittag, 31.01.2026 ist ein 85 Jahre alter Mann mit seinem Suzuki zwischen Arnum und Wilkenburg von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt wurden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der Mann aus Hemmingen gegen 11:45 Uhr mit seinem Suzuki die Wilkenburger Straße in Richtung Arnum, als ihn ein heller Transporter überholte. Der 85-Jährige kam darauf von der Fahrbahn ab, fuhr circa 70 Meter durch den Schnee und prallte gegen einen Straßenbaum. Zu einer Berührung der beiden PKW kam es nicht.

Der Fahrer des überholenden Fahrzeugs entfernte sich anschließend vom Unfallort. Näheres zu dem Transporter ist nicht bekannt.

Der Suzuki-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen, die insbesondere Angaben zu dem hellen Transporter machen können. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 1888 zu melden. /bonjon, ms

