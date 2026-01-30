Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei Hannover nimmt drei Tatverdächtige nach Tankstelleneinbruch in Hannover-Bemerode fest

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Die Polizei Hannover hat am Freitag, 30.01.2026, drei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, in eine Tankstelle im Stadtteil Bemerode eingebrochen zu sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover brachen zwei 18-Jährige und ein 19-Jähriger in den frühen Morgenstunden gegen 02:30 Uhr in eine Tankstelle an der Brabeckstraße ein. Die drei Tatverdächtigen entwendeten zahlreiche Gegenstände aus dem Warensortiment der Tankstelle und flüchteten anschließend zu Fuß vom Gelände.

Unverzüglich entsandte die Polizei mehrere Streifenwagen, die nach den Tatverdächtigen fahndeten. Dabei verfolgten die Einsatzkräfte Spuren im Schnee, die sich bis zu einem Haus verfolgen ließen. Vor Ort trafen die Polizeikräfte auf die mutmaßlichen Täter. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizistinnen und Polizisten das mutmaßliche Diebesgut und beschlagnahmten es.

Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat nach der vorläufigen Festnahme gegen die 18- und 19-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeregt. /trim, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell