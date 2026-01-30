PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei Hannover nimmt drei Tatverdächtige nach Tankstelleneinbruch in Hannover-Bemerode fest

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Die Polizei Hannover hat am Freitag, 30.01.2026, drei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, in eine Tankstelle im Stadtteil Bemerode eingebrochen zu sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover brachen zwei 18-Jährige und ein 19-Jähriger in den frühen Morgenstunden gegen 02:30 Uhr in eine Tankstelle an der Brabeckstraße ein. Die drei Tatverdächtigen entwendeten zahlreiche Gegenstände aus dem Warensortiment der Tankstelle und flüchteten anschließend zu Fuß vom Gelände.

Unverzüglich entsandte die Polizei mehrere Streifenwagen, die nach den Tatverdächtigen fahndeten. Dabei verfolgten die Einsatzkräfte Spuren im Schnee, die sich bis zu einem Haus verfolgen ließen. Vor Ort trafen die Polizeikräfte auf die mutmaßlichen Täter. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizistinnen und Polizisten das mutmaßliche Diebesgut und beschlagnahmten es.

Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat nach der vorläufigen Festnahme gegen die 18- und 19-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeregt. /trim, ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren