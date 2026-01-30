POL-H: Polizei Hannover nimmt drei Tatverdächtige nach Tankstelleneinbruch in Hannover-Bemerode fest
Hannover (ots)
Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.
Die Polizei Hannover hat am Freitag, 30.01.2026, drei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, in eine Tankstelle im Stadtteil Bemerode eingebrochen zu sein.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover brachen zwei 18-Jährige und ein 19-Jähriger in den frühen Morgenstunden gegen 02:30 Uhr in eine Tankstelle an der Brabeckstraße ein. Die drei Tatverdächtigen entwendeten zahlreiche Gegenstände aus dem Warensortiment der Tankstelle und flüchteten anschließend zu Fuß vom Gelände.
Unverzüglich entsandte die Polizei mehrere Streifenwagen, die nach den Tatverdächtigen fahndeten. Dabei verfolgten die Einsatzkräfte Spuren im Schnee, die sich bis zu einem Haus verfolgen ließen. Vor Ort trafen die Polizeikräfte auf die mutmaßlichen Täter. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizistinnen und Polizisten das mutmaßliche Diebesgut und beschlagnahmten es.
Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat nach der vorläufigen Festnahme gegen die 18- und 19-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeregt. /trim, ram
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell