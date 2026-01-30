Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mehrere Versammlungen in Hannover: Größere Verkehrseinschränkungen im Bereich der Innenstadt zu erwarten

Hannover (ots)

Aufgrund von mehreren Versammlungen erwartet die Polizei für Samstag, 31.01.2026, im Bereich der Innenstadt größere Verkehrsbeeinträchtigungen. Vor allem auf dem Cityring ist ab dem Nachmittag aufgrund einer Versammlung mit erwarteten mehreren Tausend Teilnehmenden mit vorübergehenden Sperrungen und daraus folgenden Staus zu rechnen. Die Polizei rät, für Fahrten in die Innenstadt auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu setzen.

Aufgrund von mehreren Versammlungen kommt es am Samstag vor allem in den Nachmittagsstunden zu Einschränkungen im Innenstadtbereich Hannovers. Von 15:00 bis 19:30 Uhr hat der Verein "NAV-DEM Hannover" zu einer Versammlung mit Aufzug aufgerufen. Vor dem Hintergrund von gewalttägigen Auseinandersetzungen im syrischen Ort Kobane hat der Verein ab 15:00 Uhr eine Versammlung und Kundgebung auf dem Opernplatz angezeigt. Kurz danach soll sich ein Aufzug durch die Innenstadt in Bewegung setzen, der auch über Teile des City-Rings führen wird.

Aufgrund von mehreren Tausend Teilnehmenden, die erwartet werden, ist mit temporären Sperrungen an verschiedenen Verkehrsknotenpunkten zu rechnen. Von dem Aufzug und den Auswirkungen betroffen sind unter anderem: Aegidientorplatz, Friedrichswall, Friederikenplatz, Leibnizufer, Otto-Brenner-Straße, Celler Straße, Hamburger und Berliner Allee sowie Straße rund um den Opernplatz. Das Versammlungsende wurde für 19:30 Uhr angezeigt.

Darüber hinaus finden weitere Versammlungen in Hannover statt - unter anderem an der Bahnhofstraße, am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer sowie eine Fahrradgedenkfahrt (12:00 bis 14:00 Uhr) für im Straßenverkehr ums Leben gekommene Radfahrende, die vom Goseriedeplatz über die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Hauptbahnhof/Lister Meile führt. /ram

