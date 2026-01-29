Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste 11-Jährige aus Barsinghausen wieder da

Hannover (ots)

Eine am Donnerstag, 29.01.2026, als vermisst gemeldete 11-Jährige aus Barsinghausen ist wieder da. Das Mädchen war bei Verwandten erschienen, die es in eine Jugendeinrichtung, in der das Kind lebt, zurückbrachten. Die Polizei hatte via Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen gesucht.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Kind beteiligt haben. Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell