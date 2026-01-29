PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste 11-Jährige aus Barsinghausen wieder da

Hannover (ots)

Eine am Donnerstag, 29.01.2026, als vermisst gemeldete 11-Jährige aus Barsinghausen ist wieder da. Das Mädchen war bei Verwandten erschienen, die es in eine Jugendeinrichtung, in der das Kind lebt, zurückbrachten. Die Polizei hatte via Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen gesucht.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Kind beteiligt haben. Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Michael Bertram
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren