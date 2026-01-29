PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autokorso in Hannover am Freitagabend - Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 30.01.2026, findet in Hannover ein Autokorso statt, der bei der Versammlungsbehörde vom Deutsch Iranischen Kultur Verein Hannover angezeigt wurde und durch das Stadtgebiet führt. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und bittet Bürgerinnen und Bürger, sich darauf einzustellen.

Die versammlungsrechtliche Aktion ist in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr geplant und umfasst einen Korso mit bis zu 80 teilnehmenden Fahrzeugen. Beginn der Versammlung ist auf dem Schützenplatz. Von dort aus werden zwei Runden vom Friederikenplatz zum Königsworther Platz gefahren und abschließend endet die Versammlung wieder auf dem Schützenplatz.

Während des Korsos rechnet die Polizei Hannover mit Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen entlang der Strecke. Einsatzkräfte der Polizei begleiten die Versammlung und treffen verkehrsregelnde Maßnahmen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten und die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmenden, den betroffenen Bereich während der Versammlung weiträumig zu umfahren und mehr Zeit für Fahrten im Innenstadtbereich einzuplanen. /trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Natalia Shapovalova
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

