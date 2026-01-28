Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-List: Fußgängerin kollidiert mit Stadtbahn - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Am späten Dienstagnachmittag, 27.01.2026, ist eine 34-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Stadtbahngleise kurz vor der Haltestelle "Vier Grenzen" mit einer Stadtbahn der Linie 13 kollidiert. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Bahnverkehr war bis ca. 18:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei Hannover sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover betrat die 34-Jährige gegen 17:15 Uhr die Stadtbahngleise auf der Podbielskistraße in Höhe der Haltestelle "Vier Grenzen". Zuvor kam sie aus der Straße "Am Listholze". Eine heranfahrende Stadtbahn der Linie 13, die in Richtung Hemmingen fuhr, erfasste die Fußgängerin. Andere Passanten alarmierten sofort Rettungskräfte, die die Frau medizinisch versorgten und anschließend in Begleitung eines Notarztfahrzeugs in ein Krankenhaus brachten. Dort musste die Frau notoperiert werden. Der Verkehrsunfalldienst Hannover sicherte den Unfallort. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es für ca. eine Stunde zu Einschränkungen im Stadtbahnverkehr.

Die Höhe des entstandenen Schadens sowie der genaue Unfallhergang sind Bestandteil der nun laufenden Ermittlungen. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 1888 zu melden./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell