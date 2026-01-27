Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 69-Jährige aus Hannover-Mittelfeld vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einer seit Montag, 26.01.2026, vermissten Frau um Mithilfe. Die 69-Jährige verließ am Nachmittag ihre Wohnung im Stadtteil Mittelfeld und kehrte bislang nicht zurück. Aufgrund einer Erkrankung und der gegenwärtigen Wetterlage wird eine Lebensgefahr für die Frau angenommen. Wer hat die Seniorin gesehen und kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren verließ die vermisste Margaret O. am Montag gegen 15:40 Uhr ihre Wohnung in der Nähe der Bushaltestelle Lehrter Platz und kehrte nicht zurück. Ein Angehöriger meldete die 69-Jährige gegen 18:00 Uhr bei der Polizei als vermisst.

Trotz umfassender Suchmaßnahmen der Polizei konnte die Frau bislang nicht angetroffen werden, weshalb die Polizei nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise aus der Bevölkerung bittet.

Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und schwarz. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkelgrüne Jacke, eine grüne Hose sowie Nike-Turnschuhe. Außerdem war sie mit einem braunen Hut und einer Brille bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können oder sie gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3615, über den Notruf 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /trim, nash

