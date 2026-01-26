Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bothfeld: Zigarettenautomat gesprengt - zwei Tatverdächtige festgenommen

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

In der Nacht zu Montag, 26.01.2026, ist in der Gernsstraße im hannoverschen Stadtteil Bothfeld ein Zigarettenautomat durch eine Explosion zerstört worden. Einsatzkräfte nahmen im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover meldeten mehrere Anrufer gegen 02:50 Uhr eine Explosion im Bereich der Gernsstraße. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Zigarettenautomat durch eine mutmaßlich selbstgebaute Sprengvorrichtung erheblich beschädigt worden war.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeikräfte zwei Tatverdächtige im Alter von 44 und 51 Jahren im Bereich der Kafkastraße antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung eines mitgeführten Rucksacks fanden die Einsatzkräfte diverses Material, das als Sprengzubehör eingestuft wurde. Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei den Bereich um den Fundort sowie um den Tatort weiträumig ab und forderte Spezialkräfte zur Entschärfung von Sprengmitteln an, welche die weiteren Maßnahmen vor Ort übernahmen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat gegen beide Tatverdächtige Haftbefehle beantragt. / trim, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell