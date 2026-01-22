Polizeidirektion Hannover

POL-H: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Hannover - Höchstwert von 47 km/h über erlaubter Geschwindigkeit

Hannover (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle auf dem Bremer Damm (Hannover-Nordstadt) hat die Polizei Hannover am 16.01.2026 zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Bei einer zweistündigen Kontrolle wurden über 30 Verstöße festgestellt.

Am frühen Vormittag des 16.01.2026 kontrollierte die spezialisierte Verfügungseinheit der Polizei Hannover auf dem Bremer Damm in Fahrtrichtung Bundesstraße (B) 6 mehrere Fahrzeuge. Ziel der Kontrolle war die Überprüfung der Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Mit 47 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz 80% schneller als erlaubt. Ihn erwartet eine Geldstrafe in Höhe von 320 Euro und ein Fahrverbot für einen Monat.

In 16 Fällen überschritten die Verkehrsteilnehmenden die Höchstgeschwindigkeit um bis zu 25 km/h. Diese erwartet eine Geldstrafe von bis zu 100 Euro. 13 weitere Autofahrer missachteten die Geschwindigkeit um 26-40 km/h. Auch sie erwartet ein Bußgeld und möglicherweise ein Fahrverbot. Darüber hinaus wurden zwei Verstöße wegen verbotswidrigen Überholens auf dem rechten Fahrstreifen als Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet.

Im Jahr 2024 sorgten Geschwindigkeitsüberschreitung für mehr als ein Viertel der tödlichen Verkehrsunfälle. Dementsprechend stellen regelmäßige Kontrollen der Polizei Hannover einen wichtigen Aspekt der Unfallprävention dar./ her, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell