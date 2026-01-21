Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kröpcke: 22-Jähriger bei Streit durch Stich verletzt - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 20.01.2026, hat ein Heranwachsender einem 22-Jährigen in der Innenstadt im Zuge eines Streits eine Stichverletzung zugefügt. Einsatzkräfte stellten wenig später einen Tatverdächtigen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte gerieten ein 22-Jähriger aus Hemmingen und ein 18-Jähriger aus Laatzen gegen 22:00 Uhr in der Verteilerebene der U-Bahnstation Kröpcke in einen Streit. Der Jüngere entfernte sich zunächst, kehrte jedoch wenig später zurück und soll dem 22-Jährigen dabei eine Stichverletzung zugefügt haben. Anschließend flüchtete er in Richtung Ernst-August-Platz, wo ihn Einsatzkräfte stellten und in Gewahrsam nahmen.

Der 22-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Auch der 18-Jährige wies eine leichte Verletzung auf und wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Hintergründe des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /ms, trim

