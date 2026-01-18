Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vorhang auf für die Sicherheit: Präventionspuppenbühne der Polizei klärt Seniorinnen und Senioren über Betrugsmaschen auf

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover setzt ein besonderes Zeichen für die Sicherheit von Seniorinnen und Senioren. Die Präventionspuppenbühne hat ein spezielles Theaterstück für Stadt und Region Hannover entwickelt, das auf kreative und interaktive Weise über aktuelle Kriminalitätsphänomene aufklärt. In einem rund einstündigen Programm werden Gefahren an der Haustür sowie Betrugsmaschen am Telefon und im Internet anschaulich dargestellt.

Die Vorstellung findet am Dienstag, 20.01.2026, von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr, im Altenzentrum Karl Flor, in der Bergfeldstraße 30, 30457 Hannover statt.

Dabei verzichtet die Polizei auf trockene Theorie: Durch die Methode des Puppenspiels werden die Dynamiken von Betrugssituationen greifbar gemacht. Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Präventionsmaßnahmen und konkrete Verhaltenstipps für den Ernstfall direkt an die Hand. Um den Bezug zum Alltag vor Ort zu gewährleisten, wird das Team der Puppenbühne durch den zuständigen Kontaktbeamten ergänzt. Gemeinsam gehen sie auf aktuelle Schwerpunkte im Einzugsbereich ein und stehen den Seniorinnen und Senioren als direkte Ansprechpartner zur Verfügung.

Hinweis an die Medien:

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, diesen visuell spannenden Präventionstermin zu begleiten. Für Interviews und Hintergrundgespräche stehen die Expertinnen und Experten der Polizei vor Ort zur Verfügung. Wir bitten um eine Anmeldung der Medienvertreter unter pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

Über die Präventionspuppenbühne: https://www.pd-h.polizei-nds.de/praevention/kriminalpraevention/puppenbuehne/praeventionspuppenbuehne-114022.html

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell