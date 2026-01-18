Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autobahn (A) 2: Zwei Schwerverletzte und ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Sonntagmorgen, 18.01.2026, sind bei einem Verkehrsunfall auf der A 2 zwei Insassen eines Pkw schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 34-jähriger Mann mit einem Mercedes die A 2 in Fahrtrichtung Berlin. Gegen 07:00 Uhr geriet der Pkw zwischen den Anschlussstellen Buchholz und Hannover-Ost aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern, prallte nach links gegen die Mittelschutzplanke, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der 34-jährige Fahrer sowie ein 21-jähriger Mitfahrer aus Wolfenbüttel erlitten schwere Verletzungen. Ein weiterer Mitfahrer im Alter von 34 Jahren aus Salzgitter wurde leicht verletzt.

Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten die Verletzten noch an der Unfallstelle und brachten sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Die Autobahn A 2 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme zwischen 07:15 Uhr und 07:55 Uhr voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 17.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrer eingeleitet und die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers liegen nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Hergang machen können. Diese Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /trim, nash

