Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Einbrecher in der Ernst-August-Galerie auf frischer Tat festgenommen

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat am Samstag, 17.01.2026, einen mutmaßlichen Einbrecher in der Nähe der Ernst-August-Galerie auf frischer Tat festgenommen. Der 32-jährige Mann steht im Verdacht, zuvor in ein Geschäft in der Galerie eingebrochen zu sein. Bei seiner Festnahme trug er einen Tresor bei sich.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte alarmierte ein 52-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei in der Nacht zu Samstag, 17.01.2026, gegen 01:35 Uhr über den Notruf, nachdem er einen Mann in der Ernst-August-Galerie bemerkt hatte, der sich dort unberechtigt aufhielt. Unverzüglich entsandte die Polizei mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in ein Restaurant innerhalb der Galerie eingebrochen worden war.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeikräfte im Bereich eines Ausgangs zur Kurt-Schumacher-Straße auf einen 32-jährigen Mann, der zu diesem Zeitpunkt einen Tresor in den Händen hielt. Beim Erblicken der Einsatzkräfte versuchte er, zu Fuß zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung nahmen die Polizistinnen und Polizisten den Tatverdächtigen fest.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Über die Staatsanwaltschaft Hannover wurde Untersuchungshaft angeregt, die durch das zuständige Gericht abgelehnt wurde. Der 32-jährige Tatverdächtige wurde anschließend aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an. / trim, nash

