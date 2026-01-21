Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tödlicher Verkehrsunfall in Hannover-Hainholz - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hannover (ots)

Am Mittwochvormittag, 21.01.2026, ist eine 73-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Hannover-Hainholz tödlich verletzt worden. Bei dem Unfall war ein abbiegender Audi mit einem entgegenkommenden Dacia frontal zusammengestoßen. Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt zum Unfallhergang und bittet um Hinweise von Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 24-jährige Cellerin gegen 10:00 Uhr mit einem Audi A1 den Vinnhorster Weg in Richtung Süden. In Höhe der Einmündung Rehagen beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Dacia Dokker, der von einem 74-Jährigen aus Hannover gesteuert wurde. In dessen Fahrzeug befand sich als Beifahrerin eine 73-jährige Frau.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 73-Jährige so schwer verletzt, dass sie trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Dacia sowie die Audi-Fahrerin und ihr 29 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, trim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell