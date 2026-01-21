Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige nach Tat am Hufeisensee

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Die Polizei hat im Zusammenhang mit der lebensgefährlichen Stichverletzung eines 28-jährigen Mannes am 02.01.2026 im Bereich des Hufeisensees in Isernhagen (wir berichteten) zwei Tatverdächtige ermittelt.

Im Zuge intensiver Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover sowie des Kriminalermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Großburgwedel ergaben sich konkrete Hinweise auf einen 22-Jährigen und einen 21-jährigen Mann aus Hannover, gegen die sich der Tatverdacht richtet.

Der 28-jährige Mann, der bei der Tat lebensgefährliche Verletzungen erlitt, ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Sein Gesundheitszustand ist stabil. Eine Vernehmung war mittlerweile möglich.

Aufgrund neu gewonnener Erkenntnisse bewertete die Staatsanwaltschaft Hannover den Sachverhalt rechtlich neu. Die Ermittlungen werden daher nicht mehr wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, sondern wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung geführt.

Zu den neuen Erkenntnissen, zu den Hintergründen der Tat sowie zum Tatmotiv können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Ursprungsmeldung ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6189505

/trim, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell