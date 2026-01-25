Polizeidirektion Hannover

POL-H: Einsatzmaßnahmen der Polizei nach Bedrohung einer Person in Hannover - zwei Tatverdächtige gefasst

Hannover (ots)

Die Polizei hat am Samstag, 24.01.2026, nach Hinweisen auf eine konkrete Bedrohung eines Mannes zwei Tatverdächtige festgenommen. Das Opfer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover teilte ein Hinweisgeber am Freitagabend, 23.01.2026, gegen 23:45 Uhr telefonisch mit, dass ein 26-jähriger Bekannter von unbekannten Personen an einem ebenfalls unbekannten Ort festgehalten und bedroht wird. Aufgrund der Hinweise nahm die Polizei erste Ermittlungen an einem möglichen Tatort in der Südstadt auf. Dabei stießen die eingesetzten Kräfte auf Spuren, die eine Gefahr für Leib und Leben des Mannes plausibel erschienen ließen.

Die Polizei nahm sofort umfassende Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Stand wurde das Opfer temporär in einem Objekt an der Badenstedter Straße im Stadtteil Badenstedt festgehalten. Hier gelang ihm am Samstag, 24.01.2026, gegen 15:00 Uhr die Flucht. Der Mann wurde medizinisch versorgt und vernommen, anschließend kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten wenig später zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 26 Jahren im Nahbereich der Badenstedter Straße festgenommen werden.

Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizei liegen jedoch Hinweise vor, dass die Tatbeteiligten durch kriminelle Verwicklungen in Beziehungen zueinander standen. Derzeit wird noch geprüft, ob gegen die Tatverdächtigen wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs oder wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung ermittelt wird. /ram

