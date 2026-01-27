PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 69-Jährige aus Hannover-Mittelfeld wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Die seit dem 26.01.2026 öffentlich gesuchte 69-Jährige ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren wurde die Seniorin am Dienstagvormittag, 27.01.2026, gegen 10:30 Uhr an einer Bushaltestelle in Sarstedt von zwei Passanten bemerkt. Sie war unverletzt und wurde kurze Zeit später von Angehörigen abgeholt.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Das veröffentlichte Foto wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.

Die Ursprungsmeldung ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6204705

/her, trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

