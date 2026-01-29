Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 27.01.2026, hat ein bislang unbekannter bewaffneter Täter eine Tankstelle im Langenhagener Ortsteil Engelbostel überfallen. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover betrat der Täter gegen 20:20 Uhr die Tankstelle in der Straße Alt-Engelbostel. Er bedrohte einen 26-jährigen Angestellten mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Zur Tatzeit befanden sich keine Kunden im Verkaufsraum. Nach der Tat flüchtete der Mann mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Tankstellenmitarbeiter blieb körperlich unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen konnte der Räuber nicht gefasst werden.

Nach Zeugenbeschreibung soll der Täter circa 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und von schlanker Statur sein. Bei der Tat trug er eine blaue Jogginghose, ein blaues Sweatshirt mit Kapuze und schwarze Sneaker. Er war mit einem schwarzen Tuch maskiert.

Die Polizei Hannover ermittelt wegen schweren Raubes und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, trim

