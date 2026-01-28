Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mehrere Durchsuchungen in Neustadt am Rübenberge - Polizei beschlagnahmt Waffen, Betäubungsmittel und mutmaßliches Diebesgut

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeidirektion Hannover.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen mehrere Tatverdächtige im Alter von 23, 25, 36 und 38 Jahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs, der Erpressung sowie des Bandendiebstahls haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Garbsen, der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen sowie der Polizeidirektionen Osnabrück und Lüneburg am Dienstag, 27.01.2026, mehrere von der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragte Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Die Maßnahmen fanden in den frühen Morgenstunden sowie im weiteren Verlauf des Vormittags in Neustadt am Rübenberge und in den Ortsteilen Poggenhagen und Otternhagen statt. Die Ermittlerinnen und Ermittler beschlagnahmten zahlreiche Beweismittel, entdeckten mehrere Zufallsfunde und leiteten zusätzliche Strafverfahren ein.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Neustadt am Rübenberge trafen die Einsatzkräfte den 25-jährigen Tatverdächtigen an. Sie beschlagnahmten unter anderem scharfe Munition, ein Mobiltelefon sowie mehrere Datenträger. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten als Zufallsfunde vier Schreckschusswaffen, drei Luftgewehre, diverse Schreckschussmunition, ein Klappmesser sowie unverzollte Tabakwaren.

In einem weiteren, gewerblich genutzten Objekt in Neustadt beschlagnahmten die Einsatzkräfte mutmaßliches Diebesgut. Dabei handelte es sich unter anderem um zwei Kisten mit verschiedenem Werkzeug, auf denen sich Aufkleber der Feuerwehr Neustadt befanden, sowie um eine Kettensäge, einen Kompressor und einen Hydraulikspreizer. Ob die Gegenstände aus Diebstählen stammen, die Mitte Januar bei den Feuerwehren in Eilvese und Hagen begangen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeitglich trafen die Einsatzkräfte den 23-jährigen Tatverdächtigen in einer anderen Wohnung in Neustadt am Rübenberge an. Vor Ort beschlagnahmten sie ein Mobiltelefon, Tabletten mit dem Wirkstoff Tilidin, Marihuana sowie ein Einhandmesser.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Poggenhagen entdeckten die Beamtinnen und Beamten als Zufallsfunde zwei Konsumeinheiten Kokain sowie zwei Schreckschusspistolen.

In Otternhagen fanden die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung einer weiteren Wohnung eine Bankkarte sowie einen vorläufigen Personalausweis, die jeweils auf unbeteiligte Dritte ausgestellt waren. Auch diese Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Im Zusammenhang mit den Durchsuchungsmaßnahmen leitete die Polizei neben dem zugrunde liegenden Ermittlungsverfahren unter anderem vier weitere Verfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, zwei Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie wegen eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung ein.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeidirektion Hannover dauern an. /trim, pol

