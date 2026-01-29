PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Ledeburg: Versuchter Tankstellenüberfall - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Hannover (ots)

Am Montagabend, 26.01.2026, haben drei bislang unbekannte Männer versucht, eine Tankstelle im hannoverschen Stadtteil Ledeburg zu überfallen. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige im Rahmen einer Fahndung vorläufig fest. Von dem dritten Räuber fehlt nach wie vor jede Spur.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betrat gegen 20:50 Uhr ein bislang unbekannter Täter mit einem Messer in der Hand den Verkaufsraum der Tankstelle in der Mecklenheidestraße und forderte Bargeld von einem 54-jährigen Mitarbeiter. Zwei weitere Männer warteten währenddessen vor der Eingangstür.

Als der Tankstellenmitarbeiter den Täter ansprach, brach dieser die Tat ab und flüchtete ohne Beute aus dem Verkaufsraum. Auch seine beiden Komplizen ergriffen daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass Einsatzkräfte zwei tatverdächtige Männer im Alter von 18 und 22 Jahren im Nahbereich antrafen und vorläufig festnahmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige wieder entlassen. Gegen den 22-Jährigen lag ein offener Haftbefehl vor, sodass ihn die Polizei in eine Justizvollzugsanstalt brachte.

Der flüchtige Täter mit dem Messer wird als etwa 18 Jahre alt, schlank und mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Jogginghose, schwarze Sneaker, eine schwarze Sweatshirtjacke sowie eine graue Winterjacke mit Fellkragen. Sein Gesicht war maskiert.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

