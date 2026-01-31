Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versammlungen mit mehreren Tausend Teilnehmenden in Hannover verlaufen friedlich

Hannover (ots)

Versammlungen im Stadtgebiet Hannovers mit insgesamt mehreren Tausend Teilnehmenden sind am Samstag, 31.01.2026, friedlich verlaufen. Der größten Versammlung, die vor dem Hintergrund von Gefechten in Syrien durch den Verein NAV-DEM Hannover organisiert wurde, schlossen sich in der Spitze rund 5.000 Teilnehmende an. Vereinzelt kam es zu verbotenen Ausrufen und Zeigen verbotener Flaggen, was durch die Einsatzkräfte geahndet wurde. Da zudem mehrfach gegen die Lautstärkebeschränkungen verstoßen wurde, nahm die Polizei zwei Fahrzeuge mit Lautsprechern aus dem Aufzug.

Im Stadtgebiet Hannovers haben sich am Samstag mehrere Tausend Menschen zu verschiedenen Versammlungen mit unterschiedlichen Themen beteiligt. Die größte Versammlung zog am Nachmittag bis zu 5.000 Teilnehmende an. Die Menschen versammelten sich zunächst auf dem Opernplatz, um gegen Gewalt in Nordsyrien zu protestieren. Gegen 16:20 Uhr setzte sich die Versammlung in Richtung Aegidientorplatz in Bewegung. Über den Friedrichswall, das Leibnizufer, die Celler Straße sowie den nördlichen Cityring liefen die Teilnehmenden zum Opernplatz für eine Abschlusskundgebung. Gegen 19:20 Uhr wurde die Versammlung für beendet erklärt.

Während der Versammlung kam es zum Zünden von Pyrotechnik, zudem wurden vereinzelt verbotene Symbole gezeigt und Ausrufe getätigt. Die Einsatzkräfte schritten ein und stellten mehrere Tatverdächtige. An der Versammlung nahmen auch zwei Fahrzeuge mit Lautsprechern teil, über die Redebeiträge sowie Musik ausgestrahlt wurden. Trotz mehrfacher Ansprachen durch die Polizei wurden immer wieder Überschreitungen der erlaubten Dezibel-Grenze festgestellt. In der Folge nahm die Polizei beide Fahrzeuge aus der Versammlung, damit diese nicht weiter eingesetzt werden können.

Darüber hinaus leitete die Polizei Ermittlungsverfahren gegen zwei Tatverdächtige ein. Die Personen stehen im Verdacht, sich im Bereich Aegidientorplatz Zugang zu einem Baugerüst verschafft und in mehreren Metern Höhe unerlaubt ein Banner befestigt zu haben.

"Wir blicken auf eine weitgehend störungsfreie Versammlungslage zurück. Bei einer hohen Teilnehmendenzahl blieb das Geschehen insgesamt friedlich, und die überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden hielt sich an die Regeln", zog Polizeidirektor Tobias Giesbert, der den Einsatz leitete, eine positive Bilanz. "Ein deutliches Zeichen haben wir heute bei der Einhaltung der Lärmschutzauflagen gesetzt: Da die festgelegten Lautstärkebeschränkungen trotz mehrfacher Ermahnungen massiv überschritten wurden, haben wir zwei Lautsprecher-Fahrzeuge konsequent aus der Versammlung gezogen und die Beschallung unterbunden", ergänzte er.

Auch weitere Versammlungen, darunter zwei Versammlungen zum Thema Iran mit insgesamt mehr als 1.000 Teilnehmenden, verliefen friedlich. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell