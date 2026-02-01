Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mann verstirbt nach Wohnungsbrand in Hannover-Ricklingen im Krankenhaus - Ursache für Feuer noch unklar

Hannover (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Ricklingen am Samstag, 31.01.2026, ist ein Mann im Krankenhaus verstorben. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache in der Wohnung ausgebrochen, in der sich der Verstorbene aufgehalten hatte. Ein Nachbar konnte den Mann noch auf den Brand in der Sperlstraße aufmerksam machen. Er konnte sich daraufhin mit schweren Verletzungen ins Freie retten, verstarb dann jedoch wenig später in einer Klinik. Das Wohnhaus ist aktuell unbewohnbar. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover bemerkte ein 46-jähriger Mieter einer Wohnung im zweiten Obergeschoss am Samstagabend gegen 20:00 Uhr aufgrund eines Knallgeräuschs, dass es in den Räumen unter ihm brennt. Während er zu der Brandwohnung rannte und mit vehementem Klopfen an der Tür auf die Gefahr aufmerksam machte, alarmierte ein 18-Jährige alle anderen Bewohner des Hauses. Wenig später lief der durch das Feuer schwer verletzte Mann selbstständig aus der brennenden Wohnung nach draußen. Auf der Straße brach der 48-Jährige jedoch zusammen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er wenig später.

Das Feuer breitete sich währenddessen in der gesamten Wohnung aus und griff teilweise auf andere Wohnungen über. Die Feuerwehr rettete eine Person schwer verletzt mit einer Drehleiter. Sie kam ebenfalls ins Krankenhaus. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Fünf weitere Menschen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, bedurften jedoch keiner medizinischen Versorgung.

Aufgrund des Brandes ist das Wohnhaus aktuell nicht nutzbar. Die betroffenen Mieter wurden anderweitig untergebracht. Eine Brandursache sowie die Schadenssumme ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. /ram

