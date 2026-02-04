Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige aus Kleefeld vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Hannover (ots)

Seit dem 28.01.2026 sucht die Polizei nach der 16-jährigen Melia S. Die Jugendliche hielt sich zuletzt in einem Jugendwohnheim in Hannover-Kleefeld auf. Da sie seit über einer Woche verschwunden ist und eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto der Vermissten.

Melia S. wurde am 28.01.2026 von einer Betreuerin des Jugendwohnheims in Hannover-Kleefeld als vermisst gemeldet. Sie wurde dort am Vortag zuletzt gesehen.

Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und hat blonde Haare. Außerdem hat sie Piercings in der Nase und an der Oberlippe. Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist nicht bekannt.

Trotz der bisher durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnten keine Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort erlangt werden.

Aufgrund ihres Alters und der mittlerweile einwöchigen Abwesenheit kann eine Gefährdungslage nicht ausgeschlossen werden. Da bislang alle polizeilichen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto der Vermissten.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Melia S. nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3215 entgegen. Bei einer akuten Sichtung wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell