POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 68-Jähriger aus Hannover-Mitte vermisst

  • Bild-Infos
  • Download

Hannover (ots)

Seit dem 01.02.2026 sucht die Polizei nach dem 68-jährigen Günther A. Zuletzt bestand am 29.01.2026 telefonischer Kontakt zu seiner Schwester, seitdem wurde er weder gesehen noch gehört. Da der Mann dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist und bislang alle polizeilichen Maßnahmen erfolglos blieben, veröffentlicht die Polizei nun ein Foto des Vermissten und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Die Schwester des Vermissten hatte Günther A. zuletzt am 29.01.2026 telefonisch erreicht. Nachdem sie ihn in den folgenden Tagen nicht mehr kontaktieren konnte, meldete sie ihn am 01.02.2026 als vermisst. Der letzte bekannte Aufenthaltsort ist seine Wohnung in der Stadtstraße im hannoverschen Stadtteil Mitte nahe der Marienstraße.

Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur, trägt möglicherweise eine Brille und hat graues, schütteres Haar. Welche Kleidung er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, ist nicht bekannt. Aufgrund seines Gesundheitszustands ist er auf medizinische Versorgung angewiesen.

An der Suche beteiligten sich mehrere Streifenwagen und Einsatzkräfte. Da bislang alle polizeilichen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto des Vermissten.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Günther A. nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3215 entgegen. Bei einer akuten Sichtung wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. /ms, pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

