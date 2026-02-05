Polizeidirektion Hannover

POL-H: Finanzielle Unterstützung für "Frauennotruf Hannover": Übergabe des Erlöses des Orange-Day-Laufs 2025

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 05.02.2026, hat die Agentur "eichels" gemeinsam mit Gwendolin von der Osten, Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Hannover und Schirmherrin des 2. Orange-Day-Laufs, die bei der Veranstaltung gesammelten Spenden in Höhe von rund 11.400 Euro an den "Frauennotruf Hannover e.V." übergeben. Mit den Spendengeldern werden Projekte zur Unterstützung von Frauen und Mädchen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, gefördert.

"Die große Beteiligung am Orange-Day-Lauf und die heute übergebene Spendensumme zeigen eindrucksvoll, wie stark das gesellschaftliche Engagement gegen Gewalt an Frauen und Mädchen in Hannover ist. Ich danke allen Teilnehmenden und Unterstützenden für ihr Zeichen der Solidarität und ihren Einsatz für eine sichere und respektvolle Gesellschaft. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam hinschauen und helfen - und ich freue mich, dass wir mit dieser Aktion einen Beitrag leisten können", betonte Gwendolin von der Osten, Polizeipräsidentin, die zugleich auch die Schirmherrschaft über die Initiative übernommen hat.

Der Orange-Day-Lauf, der am 25. November 2025 zum zweiten Mal stattfand, wurde von der Polizeidirektion Hannover und der Agentur "eichels" ins Leben gerufen, um auf das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen und aktiv Unterstützung für Betroffene zu leisten. Mit rund 1.300 Teilnehmenden war die Veranstaltung erneut ein großer Erfolg.

"Die große Resonanz und das Engagement der Teilnehmenden berühren uns sehr. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Frauennotruf Hannover mit den gesammelten Spenden zu unterstützen. Die Arbeit des Vereins ist für viele Frauen und Mädchen in unserer Region von unschätzbarem Wert", erklärte Stefanie Eichel, Geschäftsführerin der Agentur "eichels" und Veranstalterin des Laufs. "Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen gegen Gewalt und für mehr Schutz und Hilfe."

Der Frauennotruf Hannover e.V. ist eine Fachberatungsstelle für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder waren. Es werden jährlich nahezu 3000 Beratungen durchgeführt. Der Verein bietet telefonische, Online- und persönliche Beratung, Präventionsangebote, Fortbildungen sowie Begleitung zu Polizei, Gericht und anderen Institutionen. Als gemeinnütziger Verein ist der Frauennotruf Hannover neben der Förderung durch Stadt-, Regions- und Landesmittel auf Spenden angewiesen. Menschen, die die Arbeit des Vereins unterstützen möchten, finden weitere Informationen unter https://frauennotruf-hannover.de/spenden/.

Die Vertreterinnen des Frauennotruf Hannover zeigten sich erfreut über die Unterstützung und betonten die Bedeutung solcher Aktionen für ihre Arbeit und die betroffenen Frauen und Mädchen. /ram, nash

