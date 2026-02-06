Polizeidirektion Hannover

POL-H: Jede zweite Kontrolle ein Verstoß - Polizei Hannover kontrolliert Einhaltung von Sozialvorschriften im Bereich Wunstorf

Die Spezialisierte Verfügungseinheit der Polizei Hannover hat am 05.02.2026 in den Vormittagsstunden in der Region Hannover 31 Verkehrsverstöße geahndet. Bei 62 kontrollierten Fahrzeuge hat jeder Zweite gegen geltende Sozialvorschriften und andere Verkehrsregeln verstoßen.

In der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr postierte sich die Einheit, welche anlässlich der Kontrolle von zehn Fachoberschülerinnen und Schülern begleitet wurde, im Bereich der Straße "Am Luther Forst" in Wunstorf. Einen Großteil der Verstöße stellte die Nichteinhaltung von Sozialvorschriften dar. Jeweils ein Mal wurden Fahrzeugführende unter Einfluss von Cannabis, ohne Führerschein und ohne entrichtete Kfz-Steuer kontrolliert. Entsprechende Ermittlungs- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Ziel solcher Kontrollen ist durch die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit und des Fahrzeugzustandes die Verkehrssicherheit für alle zu verbessern. / pol, ms

