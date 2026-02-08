Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsunfall an Kreuzung in Garbsen - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 06.02.2026, ist ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Garbsen schwer verletzt worden. Zwei Fahrzeuge gerieten nach dem Zusammenstoß in Brand. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 18-Jährige aus Garbsen gegen 22:00 Uhr mit einem dreirädrigen Kraftfahrzeug vom Typ Piaggio Ape die Molkereistraße in Richtung Norden. Zuvor war er von der Bremer Straße (Bundesstraße 6) gekommen. An der Kreuzung Molkereistraße / Zum Klingenberg / Koppelknechtsdamm fuhr der junge Mann in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich befuhr ein 79-jähriger aus Garbsen mit seinem Mercedes-Benz die Straße Zum Klingenberg und fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Auf der Kreuzung kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Infolge des Zusammenstoßes gerieten sowohl der Piaggio Ape als auch der Pkw in Brand.

Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der 79-Jährige blieb unverletzt.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie das Löschen der Fahrzeuge war die Kreuzung zeitweise gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu den Ampelschaltungen oder den Fahrbewegungen der beteiligten Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell