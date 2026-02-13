Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster Jugendlicher aus dem Bereich Pattensen wieder da

Hannover (ots)

Ein seit Donnerstag, 12.02.2026, vermisster Jugendlicher aus dem Raum Pattensen ist wieder da. Der 15-Jährige wurde in der Nacht zu Freitag am Kröpcke in Hannover angetroffen und war wohlauf.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der öffentlichen Suche nach dem Jungen beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

