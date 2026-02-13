PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster Jugendlicher aus dem Bereich Pattensen wieder da

Hannover (ots)

Ein seit Donnerstag, 12.02.2026, vermisster Jugendlicher aus dem Raum Pattensen ist wieder da. Der 15-Jährige wurde in der Nacht zu Freitag am Kröpcke in Hannover angetroffen und war wohlauf.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der öffentlichen Suche nach dem Jungen beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Michael Bertram
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

