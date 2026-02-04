Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Warendorf (ots)

Ein roter VW Golf ist zwischen Sonntag (01.02.2026, 17.15 Uhr) und Montag (02.02.2026, 09.45 Uhr) auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in Beckum-Neubeckum vorne links beschädigt worden.

Ein Zeuge hatte mitbekommen, wie ein junger Mann in einem anderen Fahrzeug auf dem Platz an der Neubeckumer Straße wendete und dabei einen Handwagen touchierte. Dieser Handwagen stieß anschließend vermutlich gegen den roten VW Golf.

Der bislang unbekannte Mann flüchtete, ohne die Polizei zu rufen. Beteiligt gewesen sein könnte der Fahrer eines roten Fahrzeugs der Firma HILTI.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell